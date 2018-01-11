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PKK'dan CHP'ye çağrı: Bizi kurtarın!

CHP'nin muhalefet tarzını eleştiren PKK elebaşı Bese Hozat, TSK'nın düzenlediği askeri operasyonlara engel olunamamasından şikayet etti.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:51
PKK'dan CHP'ye çağrı: Bizi kurtarın!

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlara kötü hava şartlarına rağmen ara vermedi.

SİHA'LAR TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLDU

Kullanılan SİHA ve İHA'larla terör örgütlerine karşı ağır darbeler vuruldu.

Zaman zaman muhalefet tarafından SİHA'ların kullanılmaması gerektiği konusunda çıkışlar gelse de SİHA'ların uçuş süreleri 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık 14 kat arttı, 405 terörist etkisiz hale getirildi.

KANDİL TUTUŞTU

Konuyla ilgili bir açıklama da zor günler geçiren PKK elebaşı Bese Hozat'tan geldi.

ERDOĞAN-BAHÇELİ İTTİFAKI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin kurduğu ittifak doğrultusunda savaş politikalarının geliştirildiğini savunan teröristbaşı, operasyonların bir şekilde durdurulmasını istedi.

"CHP, PKK OPERASYONLARINA ENGEL OLSUN"

Konuşmasının büyük bir bölümünde CHP'yi eleştiren Hozat, "Dokunulmazlıkların kaldırılması, sınır ötesi operasyonlar, PKK'ya dönük operasyonlar... CHP bunların hiçbirine engel olamadı.

CHP içerisinde direnen, mücadele eden muhalefet eden bir kesim var. Şimdi tamamen bunları sindirmek için ve teslim almak için CHP'ye baskı yapılıyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:51
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. terör örgütü PKK
  • OrhanOrhan47 dk önce
    Atatürkün partisi olarak pkkya da yardım edecekseniz kapatın o partiyi gitsin artık.Gazinin kemiklerini daha fazla sızlatmayın.
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