PKK'dan CHP'ye birlik çağrısı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, örgütün medyasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği yürüyüşü değerlendirdi.

HDP'YE CHP ÖNERİSİ

Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği yürüyüşün önemli olduğunu ifade eden Bayık, HDP'nin de bu yolda ilerlemesini istedi.

AK Parti ile MHP'nin birlik olduğunu savunan PKK elebaşı Cemil Bayık, CHP ile HDP'nin de birlik olması gerektiğine dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ VE 15 TEMMUZ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' söylemlerinin çok yerinde olduğunu söyleyen Cemil Bayık, FETÖ'nün kanlı darbe girişimiyle ilgili de konuştu.

Kanlı darbe girişimini; Kılıçdaroğlu gibi 'kontrollü' olarak nitelendiren teröristbaşı, 15 Temmuz'dan sonra demokrasinin kalmadığını savundu.