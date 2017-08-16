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PKK'dan CHP çağrısı!

Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinde olan teröristbaşı Cemil Bayık, CHP ile HDP'nin AK Parti ve MHP'ye karşı birlik yapmasını istedi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:45
PKK'dan CHP çağrısı!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, örgütün medyasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği yürüyüşü değerlendirdi.

HDP'YE CHP ÖNERİSİ

Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği yürüyüşün önemli olduğunu ifade eden Bayık, HDP'nin de bu yolda ilerlemesini istedi.

AK Parti ile MHP'nin birlik olduğunu savunan PKK elebaşı Cemil Bayık, CHP ile HDP'nin de birlik olması gerektiğine dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ VE 15 TEMMUZ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' söylemlerinin çok yerinde olduğunu söyleyen Cemil Bayık, FETÖ'nün kanlı darbe girişimiyle ilgili de konuştu.

Kanlı darbe girişimini; Kılıçdaroğlu gibi 'kontrollü' olarak nitelendiren teröristbaşı, 15 Temmuz'dan sonra demokrasinin kalmadığını savundu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:45
  1. chp
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  3. terör örgütü
  4. HDP
  5. cemil bayık
  • E.ozdemir.E.ozdemir.1 sa önce
    Pkk kankisi chp ye cagrida bulunmuş. Chp lililerin en azindan kimlerle ortaklık yaptığı kimlerle düşüp kalktığını idrak etme zamanı gelip geçmiştir artık. Atatürkçülük maskesiyle dolasan bu partinin aslinda ermeni terör örgütü asala gibi çalıştığını goruyoruz. Tek hedefleri türkiyeye zarar verde nasıl verirsen ver.
  • ali telliali telli1 sa önce
    Hiç şaşırmadım!Benim asıl şaştığım bu terörist sever parti,bu ihanet içindeki parti nasıl %25 oy alıyor,hayret.
  • abdoabdo1 sa önce
    işte chp nin chpkk olduğunun kanıtıdır. ey gerçek chp liler daha ne bekliyorsunuz. partinizi pkk lılar ham ettti siz uyumaya devam edin.
  • tuğrultuğrul2 sa önce
    Bu memleketin, milletin düşmanlarının kimler olduğunun göstergesi değil mi? (PKK+HDP+CHP)= MEMLEKET DÜŞMANLARI
  • KmlKml2 sa önce
    Bence de...hiç değilse gizli birliktelikleri apaçık ortaya çıkar...
  • huseyinhuseyin2 sa önce
    birlik cagrisi yapmana gerek yokki zaten alt alta ust ustdesiniz
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