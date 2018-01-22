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PKK'dan ayrılan ilk grup onlar oldu

Suriye'de taraf değiştirme geleneğiyle anılan Ceyşu's Suvvar grubu PYD tarafından yönetilen gruptan ayrılma kararı aldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:58
PKK'dan ayrılan ilk grup onlar oldu

Suriye'nin kuzeyinde uzun süredir faaliyet gösteren gruplardan Ceyşu’s Suvvar, PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG tarafından kurulan Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'inden ayrılıp yeniden Özgür Suriye Ordusu gruplarına katıldığını ilan etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik operasyonu sürerken söz konusu karar akıllara Ceyşu’s Suvvar'ın farklı ittifaklarla dolu geçmişini getirdi.

Grubun açıklaması resmi Twitter hesabından yapıldı. Şimdiye kadar grubun hesabında PYD ve bağlı örgütlerin haberlerine yer verilirken, son atılan tweetlerde grubun taraf değiştirdiğine yönelik ifadeler yer aldı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 18:58
  1. pkk
  2. pyd
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