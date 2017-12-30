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PKK'dan alçak saldırı! Yaralılar var

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlar, roketatar ve havan ile askere saldırı düzenlendi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:37
PKK'dan alçak saldırı! Yaralılar var

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak Kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından dün uzun namlulu silahlar, roketatar ve havan ile saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucunda bölgeden tahliye edilen yaralı 3 silah arkadaşımız tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal hava harekatı ve bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile verilen karşılık neticesinde, ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 15:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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