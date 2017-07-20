PKK'dan Bingöl'de alçak saldırı: 2 korucu yaralı

Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı Yayla Köyü yakınlarındaki güvenlik noktasına PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulunuldu. Olayda 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı korucular, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.



Diyarbakır-Bingöl karayolunun Genç İlçesi'ne bağlı Yayla Köyü mevkiinde bulunan güvenlik noktasına dün gece bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 korucu, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.