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PKK'dan Bingöl'de alçak saldırı: 2 korucu yaralı

Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı Yayla Köyü yakınlarındaki güvenlik noktasına PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulunuldu. Olayda 2 güvenlik korucusu yaralandı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:47
PKK'dan Bingöl'de alçak saldırı: 2 korucu yaralı

Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı Yayla Köyü yakınlarındaki güvenlik noktasına PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulunuldu. Olayda 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı korucular, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.

Diyarbakır-Bingöl karayolunun Genç İlçesi'ne bağlı Yayla Köyü mevkiinde bulunan güvenlik noktasına dün gece bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 korucu, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 13:47
  1. Bingöl
  2. pkk
  3. Bingöl Devlet Hastanesi
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