PKK'da ölen ABD'liyi şehit ilan ettiler

Suriye, Irak ve Türkiye'de gayesi islam'ın içerisinde yer almadığı bir devlet kurmak anlayışı ile başta ABD, Rusya ve Avrupa devletlerinin destekleriyle kendine yer edinebilmiş terör örgütü PYD/PKK saflarında Rakka'da IŞİD unsurlarınca feci şekilde öldürülen David Taylor'uda terör örgütü kendince şehid ilan etti.



Terör örgütü yayınladığı videoda ''Biji serok Apo'' dediği görüntüleri basına verirken ABD'li milisin ölüsüne şehid demektende geri durmadı.



Dünyanın her tarafında bazı devlet ve örgütler İslam'ın ahkamını kabul etmediği halde batıl yollarda mücadele ederek ölen savaşçılarına bir isim bulamadıklarından dolayı (kabul etmedikleri) Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yer alan ''şehid'' kavramını kullanmaktadırlar.