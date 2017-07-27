Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'da ölen ABD'liyi şehit ilan ettiler

İslam'ın hiçbir esasını kabul etmeyen fakat ölülerine isim bulamayan PKK/PYD terör örgütü ölen ABD'li miliside ''şehid'' ilan etti.

27 Temmuz 2017 Perşembe 16:29
PKK'da ölen ABD'liyi şehit ilan ettiler

Suriye, Irak ve Türkiye'de gayesi islam'ın içerisinde yer almadığı bir devlet kurmak anlayışı ile başta ABD, Rusya ve Avrupa devletlerinin destekleriyle kendine yer edinebilmiş terör örgütü PYD/PKK saflarında Rakka'da  IŞİD unsurlarınca feci şekilde öldürülen David Taylor'uda terör örgütü kendince şehid ilan etti.

Terör örgütü yayınladığı videoda ''Biji serok Apo'' dediği görüntüleri basına verirken ABD'li milisin ölüsüne şehid demektende geri durmadı.

Dünyanın her tarafında bazı devlet ve örgütler İslam'ın ahkamını kabul etmediği halde batıl yollarda mücadele ederek ölen savaşçılarına bir isim bulamadıklarından dolayı (kabul etmedikleri) Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yer alan ''şehid'' kavramını kullanmaktadırlar. 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 16:29
  1. suriye
  2. pyd
  3. pkk
  4. David Taylor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'da ölen ABD'liyi şehit ilan ettiler
    1. PKK'da ölen ABD'liyi şehit ilan ettiler
    2. Hizbullah mülteci kampını bastı!
    3. ABD ordusu intihar etmeye başladı...
    4. Emine Erdoğan: Sezaryen oranını..
    5. Şehri ele geçirir geçilmez başladılar...
    6. Hindistan'a cihat ilan edildi
    7. DEAŞ keskin nişancıları kente dağıttı
    8. HDP'li Hezer ve Sarıyıldız'ın..
    9. Savcıdan FETÖ davasında Bülent Arınç..
    10. CHP’nin kadrolu figüran FETÖ'cüsüne şok!
    11. Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    12. 'Önümüzde diz çöküp özür dilemeliler'
    13. Paramız yok! Tam 112 milyar dolar...
    14. Güneş'ten Fatih Terim açıklaması
    15. Karamollaoğlu'ndan Müslüman liderlere...
    16. Mescid-i Aksa şehitleri toprağa verildi
    17. Bu tuzağa dikkat! Böyle ikna ediyorlar
    18. Apple bu cihazları desteklemeyi bıraktı
    19. Davanın böylesi... Eşine yaklaşma..
    20. Antalya için korkutan tsunami uyarısı
    'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
    'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
    İlker Başbuğ'dan flaş açıklama!
    İlker Başbuğ'dan flaş açıklama!
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!
    İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!