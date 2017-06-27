PKK'da büyük panik!

Son dönemde büyük kayıp yaşayan terör örgütü PKK'da, elemanlarının gruplar halinde teslim olmaya başlaması ve içeride "kadroları göz göre göre ölüme gönderiyorsunuz" tartışmalarının yoğunlaşması, uyuşturucuya yönelik güvenlik güçlerince ardı ardına yürütülen operasyonlar ve bunun sonucu eriyen ana finans kaynaklan panik başlattı.

KONTROLÜ KAYBETTİLER

2017 yılı başından itibaren peş peşe düzenlenen operasyonlar, örgütün kendi elemanları üzerindeki etkisini ve kontrolünü kaybetmesine yol açtı. Kamplarda yaşadıkları insanlık dışı muamelelere ve baskıya dayanamayan, 'bizi bile bile ölüme gönderiyorsunuz' sorgulaması yaparak kaçan ya da teslim olan örgüt mensuplarının sayılarındaki önemli oranda çoğalma ve de örgüt içi kavgalardaki artış, başta lider kadro olmak üzere örgüt genelinde rahatsızlık ve panik havasına yol açtı.

Gelen haberler örgütün içerisinde ciddi motivasyon kırılmasının yaşandığı yönünde.

KARADENİZ'DE SIKIŞTILAR

Öte yandan son yıllarda Karadeniz'de, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde sıklaştıran terör örgütü PKK'nın bölgede bulunan gruptan da deşifre oldu. Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın Giresun kırsalında 5, Trabzon kırsalında ise 4 kişilik grubu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bu gruplann başında ise "Türk Tank" kod adlı Barış Öner ve "Cudi Zaza" kod adlı Mehmet Yakışır bulunuyor. Bölgede uzun zamandır bulunan ve bölgeyi iyi bildiği için grupların hareketini sağlayan Doğan Serhat' kod adlı Celal Kaya'nın geçtiğimiz yıl askerleri ile girdiği çatışmada yaralanması üzerine terörist Mehmet Yakışır'ın bölgedeki gruplara öncülük ettiği öğrenildi.