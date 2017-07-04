PKK yerlerinden edilen Arap sivillerle alay etti!

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun desteği ile Suriye'nin kuzeyinde etkinliğini artıran YPG, aynı zamanda bölgenin demografik yapısını değiştirmek için ciddi adımlar atmıştı.

PKK/YPG bu kapsamda Arap ağırlıklı birçok bölgeden Arapları sürmüş, evlerini yıkmış yahut ateşe vermiş ve bölgelerin "Kürt nüfus ağırlıklı" olduğunu söyleyerek bölgede kurulacak bir devletin meşru zeminini hazırlama girişimlerinde bulunmuştu. PKK/YPG'nin Arap halkına yönelik politikası sadece tehcir çabalarıyla kalmamış, Araplara yönelik ırkçı tutum da gözle görünür bir hal almıştı. Bu tavır nedeniyle bölgede YPG'nin ağırlıklı güç olduğu çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı olan yahut beraber hareket eden Arap gruplarda kopmalar görülmüştü.

YPG'nin ırkçı politkaları Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından da defalarca raporlanmıştı.

Sosyal medyada yayılan bir video, YPG'nin ve bölgeye gelerek YPG saflarına katılan yabancı savaşçıların Araplara yönelik ırkçı tutumunun vardığı boyutu gözler önüne serdi. Videoda yerel YPG mensupları ile görülen isim eski bir aktör olan Michael Enright. 2015 yılında IŞİD'e karşı savaşmak için YPG'ye katılan Enright bir İngiliz vatandaşı. Michael Enright, Ürdünlü piltoun DEAŞ tarafından yakılarak infaz edilmesi sonrası İstanbul'dan Süleymaniye'ye uçakla gitmiş ve buradan da YPG'ye katılmak için harekete geçmişti.

Videoda Arap imajındaki iki YPG mensubu, diğer YPG'lilerin bulunduğu odaya giriyor. İkisi de erkek olan YPG'lilerden biri kadın kılığında. İfadelerden, erkek kılığındaki YPG'linin "kadın pazarlayan biri" olarak lanse edildiği anlaşılıyor.

Arap kültürüne ait kıyafetler giyen kişinin karmaşık ve alaya alır bir şekilde Arapça konuştuğu duyuluyor.



Enright ise kadın kılığındaki YPG'liye cinsi duygular ile saldırıda bulunuyor.



Sosyal medyada gündem olan video kaydı, bölgede YPG'nin tehcir politikasıyla yüzyüze kalan Araplara yönelik bir hakaret olarak değerlendirildi.

YPG saflarında yer alan eski ABD askerleri, Michael Enright için "akli dengesi yerinde değil" yorumlarında bulunmuştu.

Mepa News