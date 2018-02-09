PKK yanlısı Birgün yazarının 'başörtüsü' hazımsızlığı

Türkiye’de vesayetçi sistemin dayatmasıyla yıllardır sürdürülen ve yeni yeni kaldırılmaya başlanan başörtüsü yasağı ülke gündeminden tamamen çıkarılırken eski Türkiye’yi özleyenler bu hazmedemeyip konuyu yeniden dallandırıp budaklandırmanın peşinde.

"BAŞÖRTÜLÜ KADINLARLA DOLUP TAŞTI"

Aşırı mezhepçi gazete Birgün’ün tarihi geçmiş yazarı Meryem Koray skandal bir yazı kaleme aldı. Koray yazısında “kamusal hayata katılmış başörtülü kadınlarla dolup taşmakta sokaklarımız, okullarımız ve de kurumlarımız!... Özgürlükler ise kayıp!...” diye yazdı.

İSLAMİ EĞİTİMDEN RAHATSIZ

Dinin eğitime girmesiyle birlikte özgürlüklerin gideceğini savunan Koray “Uygulanan politikaların nihai amacının, hak ve özgürlük, demokrasi ve adalet, laiklik ve özel yaşam serbestisi gibi iddia ve istemleri yalnız susturmak değil, İslami eğitimle birlikte toplumun gündeminden çıkarmak olduğu da düşünülebilir” ifadelerini kullandı.

PKK yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Birgün gazetesi’nin yazarı Meryem Koray, şehitlerimiz annelerinin, kardeşlerinin, eşlerinin başlarının kapalı olduğundan, 15 Temmuz’da başı kapalı başı açık, çarşaflı çarşafsız bütün bir milletin sokağa indiğinden ve Türkiye’yi işgalden kurtardığından bir haber olacak ki halen eski Türkiye özleminin buram buram koktuğu böylesine skandal bir yazı kaleme alıyor.