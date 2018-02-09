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PKK yanlısı Birgün yazarının 'başörtüsü' hazımsızlığı

Türkiye’de yıllardır haksız yere kamusal hayattan soyutlandırılmaya çalışılan başörtülü kadınlar artık özgürce kamusal alanda da başlarını kapatabiliyor. Başı açık ve başı kapalı kadınlar her ortamda özgürce diledikleri gibi giyinebiliyor. Ancak bu özgürlük sözde ‘özgürlükçü’ çevreleri rahatsız etmeye devam ediyor.

09 Şubat 2018 Cuma 10:45
PKK yanlısı Birgün yazarının 'başörtüsü' hazımsızlığı

Türkiye’de vesayetçi sistemin dayatmasıyla yıllardır sürdürülen ve yeni yeni kaldırılmaya başlanan başörtüsü yasağı ülke gündeminden tamamen çıkarılırken eski Türkiye’yi özleyenler bu hazmedemeyip konuyu yeniden dallandırıp budaklandırmanın peşinde.

"BAŞÖRTÜLÜ KADINLARLA DOLUP TAŞTI"

Aşırı mezhepçi gazete Birgün’ün tarihi geçmiş yazarı Meryem Koray skandal bir yazı kaleme aldı. Koray yazısında “kamusal hayata katılmış başörtülü kadınlarla dolup taşmakta sokaklarımız, okullarımız ve de kurumlarımız!... Özgürlükler ise kayıp!...” diye yazdı.

İSLAMİ EĞİTİMDEN RAHATSIZ

Dinin eğitime girmesiyle birlikte özgürlüklerin gideceğini savunan Koray “Uygulanan politikaların nihai amacının, hak ve özgürlük, demokrasi ve adalet, laiklik ve özel yaşam serbestisi gibi iddia ve istemleri yalnız susturmak değil, İslami eğitimle birlikte toplumun gündeminden çıkarmak olduğu da düşünülebilir” ifadelerini kullandı.

PKK yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Birgün gazetesi’nin yazarı Meryem Koray, şehitlerimiz annelerinin, kardeşlerinin, eşlerinin başlarının kapalı olduğundan, 15 Temmuz’da başı kapalı başı açık, çarşaflı çarşafsız bütün bir milletin sokağa indiğinden ve Türkiye’yi işgalden kurtardığından bir haber olacak ki halen eski Türkiye özleminin buram buram koktuğu böylesine skandal bir yazı kaleme alıyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:45
  1. Meryem Koray
  2. Birgün
  3. başörtüsü

YORUM YAZ

  • KokanaKokana45 dk önce
    Daha ne islami eğitimi varmış hani. Müfredat değişmesi lazım
  • Deli DumrulDeli Dumrul51 dk önce
    Dikkat ettim de Allah bu kadının yüzünden nurunu almış. Bu tiplerde hep aynı görüntü.
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 55 dk önce
    Sizin istediğiniz özgürlük; çıplak gezmek!Sanane iblis ! Sen şükret ki gerçekten özgürlük var! Olmasaydı sen bugün ne o yazıyı yazabilirdin, ne de o kef tutmuş saçlarını açabilirdin! Cehennem zebanisi lgbt sevicileri!!!!
  • BetoBeto59 dk önce
    ..bir ateist kendi sapik düsüncelerini yazmis..özgürce!!!
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Boyle islam dusmanlari gerberdiginde leslerini camiye getirenler ve cenaze namazini kilanlardan ahirette sikayetci olucam.
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