PKK yandaşlarından kirli kampanya

Türkiye güneyinden terör ordusu kurulmasına izin vermedi. YPG/PKK'ya ağır darbe vurdu. Zeytin Dalı operasyonu ile 108 terör yuvası yerle bir edildi. Türkiye'nin bu hamlesi içerideki terör yandaşlarını kudurttu. PKK destekçileri sosyal medyada kirli bir kampanya başlatarak 'Türkiye sivilleri vuruyor' yalanını attı. İşte o kirli kampanyada kullanılan malzemeler ve gerçekler.

Türkiye, ABD'nin beslemesi YPG/PKK'nın terör projesine Furat Kalkanı'ndan sonra bir darbe daha indirdi. Zeytin dalı operasyonu başladı. Güney sınırımızda uzanan bir terör koridoruna izin veriilmeyecek. PKK'lı teröristler savaş uçaklarımızla inlerinde vuruldu. Terör örgütü büyük bir panik içinde, ağır darbe giyen hainler ne yapacağını şaşırmış durumda.

Türkiye'nin bu hamlesi karşısında terör örgütünün zor duruma düşmesi içerideki işbirlikçilerini de harekete geçirmiş durumda. PKK yandaşı bazı kesimler sosyal medya üzerinden Türkiye'yi karalama amaçlı kara propagandalarını başlattılar. Kirli kampanya için yalanlarını dolaşıma soktular.

'Türkiye sivilleri vuruyor' yalanına sarılan terör yandaşları, başka tarihlerde başka yerlerde çekilmiş fotoğraflarla algı operasyonu yapma peşinde.

Yalanlar tweetlerinden birinde Türk jetlerinin sivil bir binayı vurduğu iftirası atılıyor. Gerçekte ise o fotoğraf Kuveyt'te yaşanan bir yangına ait.

İşte kirli kampanya için kullanılan görsel. Gerçekte Türk savaş uçaklarının saldırısıyla ilgisi yok. İnternette bulunmuş herhangi bir fotoğraf. Aşağıda gözüktüğü gibi fotoğrafın orjinali 2016 yılında Kuveyt'te yaşanan bir yangına ait.

Twitter'daki karanlık odakların kullandığı fotoğraflardan birisi de şu. Yaralı çoxuğun fotoğrafını kulnan HDP ve PKK yandaşları çocuğun TSK'nin saldırısında yaralandığı yalanını kullanıyor.

Gerçekte ise fotoğraf, Esad rejiminin saldırısında yaralanan bir çocuğa ait.

Sosyal medyadaki bu kirli kampanyaya TSK da dikkat çekerek açıklama yaptı. TSK, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ, vurulan teröristleri sivilmiş gibi göstermeye çalışıyor." dedi.

"PKK VURULAN TERÖRİSTLERİ SİVİLMİŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"

Yürk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu. Yaralanan teröristler hastaneye kaldırıldı.

TSK, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ, vurulan teröristleri sivilmiş gibi göstermeye çalışıyor" dedi.

"PYD/PKK SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR​"

TSK harekatın başladığını duyurmasından kısa bir süre sonar iki ayrı açıklama daha yaparak DEAŞ hedeflerinin de vurulduğunu, harekatın başlamasıyla birlikte PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkanolarak kullanmaya başladığını duyurdu. İstihbarat birimleri de terör örgütlerinin, vurulan teröristleri sivil halktanmış gibi göstermeye çalıştığı bilgisine de ulaşıldığını vurguladı.

PYD/PKK SİVİLLERİN ÇIKIŞINI ENGELLİYOR

Bu arada TSK'nın hava saldırıları sonrasında örgütün işgalinden kurtulma imkanına kavuşan Afrinli siviller, Halep'e doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine PYD/PKK, Beşşar Esed rejimi güçleriyle anlaşarak Afrin'den Halep'e giden yolu kapattı.

Örgüt, sivilleri silah zoruyla TSK'nın hedef alabileceği noktalara götürüp canlı kalkan olarak kullanıyor.

Terör örgütünün böylece "siviller hedef alınıyor" propagandası yapmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Afrin kent merkezindeki sivillerin bu nedenle evlerinde gizlendiği, PYD/PKK'lı teröristlerin bir kısmının ise sivil kıyafetlerle evlere girdiği öğrenildi.