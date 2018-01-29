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PKK yandaşları yine camiye saldırdı

Fransa'nın Bordeaux kentinde İslam Toplumu Milli Görüş'e bağlı camiye terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi. Terör yandaşları, cami duvarına "Tekrar geleceğiz" diye tehdit dolu mesajlar yazdı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:01
PKK yandaşları yine camiye saldırdı

Fransa'da, terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Bordeaux'da İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu.

Bordeaux'daki IGMG'ye bağlı cami derneğinin Başkanı Emre Durmuş, camiye düzenlenen saldırının dün gece terör örgütü PYD/PKK tarafından yapıldığını ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazıların yazıldığını söyledi.

Saldırıyı sabah fark ettiklerini ifade eden Durmuş, "Duvarın üzerinde 'PKK', 'YPG' yazılıydı. 'Tekrar geleceğiz' şeklinde yazılan bir tehdit mesajı vardı." dedi.

Afrin’de gerçekten TSK operasyonlarından bu yana bölgede iki günde bir izinli ve izinsiz gösteriler yapan PKK’lılar, pazar gecesi Bordeaux kentindeki yazılı saldırı düzenledi. Duvarlara PKK sloganları yazan saldırganlar, Fransızca “Türklere mesaj, Afrin yalnız değildir” yazdı.

Durmuş, saldırıya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Camiye yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Özellikle vatandaşlarımızın provokasyonlara gelmemesi gerekiyor çünkü bizim aciz olduğumuz bir durum yok. Devletimiz ve hükümetimiz gerekeni yapıyor. Avrupa'da yaşayan Türk toplumu olarak sağ duyulu olmalıyız. Bizim buradan yapacağımız tek şey provokasyonlara gelmemek, bunlara prim vermemek ve sağduyu içerisinde bu topluma huzuru ve barışı getirmektir."

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 17:01
  1. Fransa
  2. PYD/PKK yandaşları
  3. Bordeaux
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