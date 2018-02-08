PKK yandaşları büyük şok yaşadı! Londra’nın PKK'ya tavrı değişti mi?

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamak için sokağa dökülen PKK yandaşları umduğunu bulamadı. İtalya’nın başkenti Roma’da eylem yasağına rağmen sahneye çıkan PKK’lılar, polisin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu defa da İngiltere’nin başkenti Londra’da eyleme kalkışan PKK’lılara polis kayıtsız kalmadı.

GÖZALTINA ALDILAR

İngiliz polisi, yürüyüş sırasında Türk vatandaşlarına saldıran çok sayıda PKK sempatizanını döverek gözaltına aldı. Olayın ardından terör örgütü yandaşları toplandıkları bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde Almanya’da da benzer eylemler yaşanmış, Alman polisi PKK yandaşlarına göz yummuştu.

İNGİLTERE YPG'LİYİ TERÖRDEN YARGILAYACAK

DEAŞ’a karşı savaşma iddiasıyla Suriye’ye geçip terör örgütü PKK/PYD’ye katılan İngiliz, ülkesinde terörden yargılanacak. İngiliz polisi, PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye katılan eski asker Jim Matthews’un Suriye’de aldığı eğitimin, terör eylemine hazırlıkla ilişkili olduğunu kaydetti. Terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak Matthews’un, 14 Şubat’ta Londra'da yargıç karşısına çıkarılacağı bildirildi. Matthews, İngiliz Channel 4 televizyonunda yayımlanan “DEAŞ’la savaşan İngilizler” adlı belgeselde hikayesine yer verilenler arasındaydı. Matthews, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PYD/PKK'ya katılan İngilizler arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak ilk isim olacak.

İngiltere yıllardır terör örgütü PKK/YPG verdiği destekle bilinen bir Avrupa ülkesi. PKK yandaşları, Müslim">Salih Müslim ve teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan İngiltere Parlamentosu'nda konuşma yapmıştı. İngiliz polisi de Türkiye aleyhine protesto gösterileri düzenleyen PKK yandaşlarına müdahalede bulunmuyordu.