PKK yandaşları ele geçirdi… Avrupa’nın göbeğinde skandal!

Terör yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in maskelerini takarak hedef gösterdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce "Koynunuzda beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokar" sözleriyle Almanya ve Avrupa'ya çağrıda bulunmuştu.

Hükümetin bu olaya ilişkin nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.