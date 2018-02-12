PKK yandaşları ele geçirdi… Avrupa’nın göbeğinde skandal!
Terör destekçileri cami ve STK'lardan sonra SPD binasini hedef aldı. "Ellerinizde kan var", "Her yer Afrin, her yer direniş", "Alman silahlar ve Alman paralar ile, bütün dünyada katliam yapıyorlar" şeklinde sloganlar atıldı.12 Şubat 2018 Pazartesi 22:03
Terör yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in maskelerini takarak hedef gösterdiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce "Koynunuzda beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokar" sözleriyle Almanya ve Avrupa'ya çağrıda bulunmuştu.
Hükümetin bu olaya ilişkin nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.
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