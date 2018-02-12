Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK yandaşları ele geçirdi… Avrupa’nın göbeğinde skandal!

Terör destekçileri cami ve STK'lardan sonra SPD binasini hedef aldı. "Ellerinizde kan var", "Her yer Afrin, her yer direniş", "Alman silahlar ve Alman paralar ile, bütün dünyada katliam yapıyorlar" şeklinde sloganlar atıldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 22:03
PKK yandaşları ele geçirdi… Avrupa’nın göbeğinde skandal!

Terör yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in maskelerini takarak hedef gösterdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce "Koynunuzda beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokar" sözleriyle Almanya ve Avrupa'ya çağrıda bulunmuştu.

Hükümetin bu olaya ilişkin nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 22:03
  1. PKK
  2. pkk 7
  3. vrupa
  4. sdp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK yandaşları ele geçirdi… Avrupa’nın göbeğinde skandal!
    1. PKK yandaşları ele geçirdi… Avrupa’nın..
    2. Aslan liderliğe yükseldi…
    3. Trump'ın oğlunun evine şüpheli paket..
    4. Yıllardır bunu yapıyorlar… Kendilerini..
    5. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş..
    6. O ülkede Türk bayrağına çirkin saldırı!
    7. PKK'ya büyük darbe!
    8. Baş dönmesi belirtileri ve tedavisi
    9. Trenler çarpıştı uçaklar düştü! 3 ölü..
    10. Siyonist İsrail’in zulmü sürüyor!..
    11. Yıllar sonra gelen yazı şehit ailesini..
    12. Gelirini operasyon bitene kadar..
    13. Cami avlusuna girenler bu görüntü ile..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’te
    15. Rus kuklası kripto işine girdi
    16. Kars'ta bulundu... Herkes görmeye..
    17. Kalp hastaları bunu yapmasın
    18. Elektrik panolarına silahla saldırıp..
    19. ABD’den skandal adım… Terör..
    20. Yolcu trenleri çarpıştı: 1 ölü, 22..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    'HDP derhal kapatılmalıdır'
    'HDP derhal kapatılmalıdır'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    TSK'dan Afrin açıklaması: 31 askerimiz şehit oldu,143 askerimiz yaralandı
    TSK'dan Afrin açıklaması: 31 askerimiz şehit oldu,143 askerimiz yaralandı
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi