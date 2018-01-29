Almanya'da polisler PKK'nın itlerine müdahale etti

Polis ülkede yasaklı posterlerin indirilmemesi durumunda yürüyüşe izin vermeyeceği konusunda anons yaparak uyarıda bulundu. Bu uyarı üzerine gruptan bazı kişiler polise şişe ve bayrak sopası atarak taşkınlık yaptı.

TAŞKINLIK YAPANLARA KELEPÇE

Polis taşkınlık yapanları kelepçeleyerek gözaltına alırken, terörist başının posterini taşıyan bazı kişilerin ise kimlik ve fotoğraflarını çekip kayıt altına aldı.

Çevik kuvvet polisleri bir saati aşkın beklemenin ardından terör örgütü yandaşlarının yasaklı posterleri indirmemesi üzerine grubu çembere aldı.

TOMA'larla güvenlik önlemi alan polis, dağılmayan PKK' yandaşlarına copla müdahale etti. Polisin müdahalesinden sonra terör örgütü yandaşları küçük gruplar halinde dağıldı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da PKK yandaşları tarafından Türklere yönelik yapılan saldırılara ve polislerin terör yandaşlarına izin vermesine dikkat çekmiş ve başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerini bu konuda uyarmıştı.