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PKK yandaşları Alman gazeteciyi darbetti

Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen Alman serbest gazeteci Lejeune'ye, tanık olarak dinlenileceği davanın duruşmasının yapıldığı mahkeme binası önünde terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:33
PKK yandaşları Alman gazeteciyi darbetti

Lejeune, Bremen'de 15 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Odei Khaled'in yılbaşı gecesi bir grup PKK yandaşı tarafından darbedilerek öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasını izlemek üzere bulunduğu mahkeme binasının önünde saldırıya uğradı.

"Araya giren vatandaşlar beni kurtardı"

Facebook hesabından saldırı sonrası fotoğraf ve görüntülerini yayınlayan Lejeune, olayı şöyle anlattı:

"Mahkeme heyeti başkanı duruşmada tanık olarak dinlenileceğim için daha sonra çağrılacağımı söyledi ve duruşma salonundan çıkmamı istedi. Daha sonra dinleyicilerin bulunduğu bölümden dışarı çıktım. Orada bazıları bana hakaret etti, çelme attı. Mahkeme binasından çıkışımdan sonra 4-5 polis aracı vardı. Doğrudan polis araçlarının yanında 5-6 kişi üzerime yürüdü ve bir kişi beni tuttu, diğerleri de darbetti. Daha sonra yere yatırıp başıma tekme attılar. Ölüm korkusu yaşadım. Araya giren vatandaşlar beni kurtardı. Polis bir şey yapmadı ve saldırganları da yakalamadı."

Martin Lejeune, kendisinde saldıran grubun, davada sanık olarak yargılanan kişinin çevresinden olduğu izlenimi oluştuğunu vurguladı.

Lejeune ayrıca cinayete kurban giden Suriyeli Odei Khaled'in öldürülme yönteminin kendisinde uygulandığını savundu.

Alman gazetecinin halen hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Bremen'de yılbaşı gecesi bir grup tarafından darbedilen Odei Khaled, bir hafta komada kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK bağlantısı olan 24 ve 35 yaşlarındaki iki kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:33
  1. pkk yandaşları gazeteci
  2. Alman serbest gazeteci Lejeune
  • Gurbetci Gurbetci 27 dk önce
    Türkiye bu adama sahip cikmali basin göreve .almanyada almani dövmek büyk cesaret. Fotaraf cok acik berak. Besleme yilanlsr
  • SERHATSERHAT29 dk önce
    BU ADAM SAFGAN BİR ALMAN VE ......... ALMAN HÜKÜMETİNİN DESTEKLEDİYİ TÖRÖRİSTLER ALMANYADA DARP ETMİŞ.... BU DA ALMANYANIN UTANCIDIR.
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