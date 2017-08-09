PKK yandaşı Alman vekilin Türkiye korkusu: Çıkışıma garanti verirseniz...

Almanya'nın aşırı solcu Sol Partisi'nden (Left Party) bir milletvekili, Türkiye'deki Konya hava üssünde konuşlu Alman askerlerini NATO gezisi kapsamında ziyaret etmeden önce Alman dışişleri bakanlığından güvence talep etti.

"TÜRKİYE BENİ SUÇLUYOR"

Türk askeri üslerindeki Alman askerlerine erişim tartışmaları iki NATO müttefiki arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

Sol Parti milletvekili Alexander Neu, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin, kendisinin PKK ile bağlantısı olduğu yolunda "saçma" bir iddiası olduğunu söyledi ve bu durumda güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.

Neu "Türkiye'de çıkabileceğim kesin olmalı" dedi.

PKK'NIN TERÖR FAALİYETLERİNE 'TARTIŞILIR' DEMİŞTİ

Neu geçen yıl Ağustos ayında Deutschlandfunk radyosuna verdiği bir mülakatta terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili olarak, "Bunun terörizm olup olmadığı tartışılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA-BERLİN GERİLİMİ

Türk askeri üslerindeki Alman askerlerine erişim tartışmaları iki NATO müttefiki arasındaki gerilimi tırmandırmış, Almanya, Türkiye'nin geçen ay, Büyükada'da karanlık odaklarına yapılan baskında biri Alman 10 ajanın tutuklamasının ardından vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyarmıştı.

SON SÖZ TÜRKİYE'NİN

Almanya Dışişleri Bakanlığı, parlamento savunma komisyonun seçeceği yedi milletvekilinin Konya üssüne ziyaretinin gerçekleşmesini garanti altına almak için her şeyin yapılacağını belirtti. Ancak bakanlık, buna rağmen geziye kimin katılabileceği konusunda son sözün Türkiye'de olduğunu söyledi.

Almanya dışişleri bakanlığı sözcüsü Martin Schaefer yaptığı basın toplantısında, "Ziyaretin gerçekleşeceği konusunda Türk hükümetinin kesin taahhüdü var ve bu sözü tutmalarını bekleyeceğiz" dedi. Temmuz ayında Almanların ziyaret talebini geri çeviren Türkiye, parlamenterlerin 8 Eylül'de bir NATO gezisi çerçevesinde Konya üssüne gelmelerini kabul etti.