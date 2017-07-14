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PKK ve DEAŞ'ın ilişkisi hücre evinde deşifre oldu

Konya'da DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskın sonucu etkisiz hale getirilen 5 teröristin daha önce Suriye'de eğitim aldığı ortaya çıktı. Teröristlerden birinin daha önce terör örgütü PKK’ya üye olmaktan cezaevinde hapis yattığı, açlık grevinde bulunduğu ortaya çıktı.

14 Temmuz 2017 Cuma 08:22
PKK ve DEAŞ'ın ilişkisi hücre evinde deşifre oldu

Konya’da önceki gün terör örgütü DEAŞ’ın hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda öldürülen 5 teröristin Türk vatandaşları F.T.H., V.S., M.E.D., M.C. ve A.Y. olduğu belirlendi. Evi kiralayan ve hakkında yakalama kararı olan Ahmet Y.’nin, öldürülen teröristler arasında bulunmadığı ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ün haberine göre kayıplara karışan Ahmet Y.’nin emlakçıdan ev kiralarken kendisini ‘ilaç mümessili’ olarak tanıttığı belirtildi.

Teröristlerden A.Y.’nin (26), çatı katında 12 kalıp halinde hazırlanmış 4 kilo TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzereyken öldürüldüğü öğrenildi. A.Y.’nin daha önce terör örgütü PKK’ya üye olmaktan cezaevinde hapis yattığı, açlık grevinde bulunduğu ve DEAŞ’lı teröristlerle tanışıp tahliye olduktan sonra bu örgüte katıldığı ortaya çıktı. Teröristlerden F.T.H. ile V.S.’nin DEAŞ’ın Suriye kamplarında eğitim aldığı, V.S., M.E.D. ve M.C.’nin haklarında DEAŞ üyesi olmak suçundan arama kararı bulunduğu belirlendi. 5 teröristin de yakın zamanda saldırı için Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığı saptandı.

GÖZALTI SAYISI 18 OLDU

Hücre evinde 5 Kalaşnikof tüfeğe ait bin 500 mermi de ele geçirildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adana’da da Konya’daki çatışmada ölen 5 teröristle bağlantıları olduğu ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 08:22
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Konya
  4. Adana
  5. Habertürk
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