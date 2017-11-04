''PKK, Tuzhurmatu'da etnik fitne oluşturdu''

Irak Parlamentosu Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde oluşturulan etnik ve mezhep temelli fitne ile çatışmaların müsebbibinin son üç yıldır bölgeye yerleşen terör örgütü PKK olduğunu söyledi.

Kerkük'ü ziyaret eden Mimaroğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, ''Yıllardır bölgelerimize yerleşen terör örgütü PKK, Tuzhurmatu ilçesinde etnik fitne yarattı. İlçede 2015-2016 yıllarında Türkmenler ile Kürtler arasında çıkan çatışmaların perde arkasında bu terör örgütünün olduğu ortaya çıktı." dedi.

Yüzlerce masum insanın ölümüne neden olan bu çatışmalardan en çok Türkmenlerin zarar gördüğünü vurgulayan Mimaroğlu, ''PKK'nın oluşturduğu bu fitne, Tuzhurmatu'da Türkmenlere ait yüzlerce evin yakılıp yıkılmasına sebep oldu. Bu terör örgütünün fitnesine alet olan bazı Kürt siyasi partilere bağlı (Asayiş) silahlı güçler de yüzlerce vatandaşımızı yargısız şekilde tutukladı.'' diye konuştu.

KÜRT AİLELER "YANLIŞ YÖNLENDİRMELERLE" EVLERİNİ TERK ETTİ

Irak ordu güçleri ile Peşmerge arasında yaşanan askeri gerginlik sırasında bazı Kürtlerin, Kerkük ve Tuzhurmatu'yu terk etmesine de değinen Mimaroğlu, güvenlik güçlerinin Tuzhurmatu ilçesinde kontrolü sağladığı esnada bazı Kürt ailelerin "yanlış yönlendirmelerle" evlerini terk ettiğini söyledi.

Kerkük ile Tuzhurmatu'yu terk eden ailelere "bir an önce evlerine geri dönmeleri" çağrısında bulunan Mimaroğlu, şunları kaydetti:

''Kürt ailelerin Tuzhurmatu ilçesini terk etmeleri bir Kürt siyasi partinin çağrısı üzerine gerçekleşti. Tuzhurmatu ilçesindeki bu Kürt siyasi parti (KYB) vatandaşların arasına korku salarak ilçeyi terk etmeleri çağrılarında bulundu. Kerkük ve Tuzhurmatu'da güvenlik oldukça iyi durumda. Artık bu bölgelerde siyasi partilerin kuralları değil devletin yasaları geçerli. Dolayısıyla hiç kimsenin kendi bölgesinin dışında kalmasına gerek yok."