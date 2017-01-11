Irak Meclisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şahevan Abdullah da partisinin internet sitesine yaptığı açıklamada, "Türkiye-Irak anlaşmasına göre, Türkiye düşmanlarının Irak topraklarında barınmasına müsaade edilmemelidir. Eğer Bağdat ve PKK, Türkiye'nin isteğini yerine getirmezse farklı şeylerin ortaya çıkma ihtimali yüksektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sincar'ın Türkiye ve Irak arasındaki çekişmelere sahne olmaması için PKK'nın ivedilikle kenti ve çevresini terk etmesi gerektiğini söyleyen Abdullah, "Şengal'e (Sincar) herhangi bir zarar gelmeden PKK'nın bölgeden çekilmesi ve güvenliği Peşmergenin sağlaması lazım." dedi.

KDP Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Avni ise terör örgütü PKK'nın Ezidileri koruma bahanesiyle Sincar'a geldiğini ancak şu ana kadar bir köyü bile DEAŞ'tan geri alamadığını ifade etti.

"PKK'NIN NE YAPTIĞINI BİLİYORUM"



Avni, "PKK'nın Şengal'de ne yaptığını bilmiyorum. PKK militanları Şengal'e geldiğinden bu yana bir köyü bile kurtarmış değiller. PKK'nın Şengal'i kurtarma operasyonunda da bir rolü olmadı. Örgütün oradaki varlığının tek nedeni, bölgede sorun çıkarmaktır." diye konuştu.

Sincar konusunda PKK'nın siyasi oyunlardan vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Avni, "Örgütün (Sincar'dan) çekilme kararının kendi ellerinde olmadığını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MÜSAADE ETMEYİZ DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sincar yeni bir Kandil olma yolunda, buna asla müsaade edemeyiz" demişti.