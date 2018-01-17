PKK Türkiye'de çökertilen planı Afrin'e taşıyor

Terör örgütüPKK, TSK'nın düzenleyeceği operasyonu kırsaldan meskun mahâle çekmeye çalışıyor.

Türkiye'nin operasyon sinyali vermesi sonrası kampları boşaltan PKK/PYD'li teröristler Türkiye'de Sur ve Cizre'de çökertilen planını Suriye'ye taşımaya başladı. Afrin operasyonunu kırsaldan meskun mahâle çekmeye çalışan PKK/PYD'li teröristler sivil yerleşimlere gizlendi, hendek ve sığınaklara saklandı.

Meskun mahâl operasyonları kırsalda düzenlenen operasyonlara göre büyük farklılıklar gösteriyor. Meskun Mahalde Keskin nişancı faktörü, bubi tuzakları ve teröristle sivilleri ayırmanın zorluğu gibi çok kritik noktaları var. Bu yüzden operasyon çok daha yavaş ilerleyebiliyor. TSK’nın seçkin birlikleri bu konuda tecrübeli ama işin doğasında yüksek oranda risk var.