'PKK Türkiye için varoluş meselesidir'

Bu haber 398 kez okundu

Fransa devlet televizyonu France 5’de yayınlan Dans L’Air programına

L’Opinion Gazetesi yazarı Fransız gazeteci Jean-Dominique Merchet’in

sözleri damgasını vurdu.

Fransa'da Türkçe yayın yapan Arti33.com'un haberine göre DAEŞ’in

Türkiye’yi neden hedef aldığının konuşulduğu programda, Türkiye’ye

yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Merchet, ”Fransa’da Türkiye

hakkında kötü konuşmaktan zevk alıyoruz. Sürekli Türkler kötü demeye

bir son verelim. Bu doğru değil.” ifadelerini kullandı. Sunucunun

”Türkiye’ye yönelik eleştiriler haksız mı?” sorusuna ise, Merchet

”Evet biraz haksız” cevabını verdi.

TERÖR MAĞDURU TÜRKİYE İLE DAYANIŞMAYI GÖSTERMEDİK

Türkiye’nin bugün terör mağduru olduğuna dikkat çeken Merchet,

Reina’da yaşanan terör saldırısının Bataclan ile aynı olduğuna dikkat

çekti. Ancak Fransa’da idareciler ve toplumun Fransa ile aynı

mağduriyeti yaşayan Türkiye ile yeterli dayanışmayı göstermediğine

vurgu yaptı.

TÜRKİYE İÇİN VAROLUŞ MESELESİ

Türkiye’nin terörle yaptığı mücadelesine de açıklık getiren Fransız

gazeteci, PKK meselesinin Türkiye için varoluş meselesi olduğunu

söyledi. PKK’nın kazanmasının Türkiye’yi sarsabileceği uyarısında

bulundu.

EMPERYALİST GÜÇLER OSMANLI'YI PARÇALARA BÖLDÜ

Jean-Dominique Merchet, yeni bir ülke olan Türkiye’nin bir asır önce

Fransa, İngiltere gibi emperyalist güçlerin Osmanlı'yı parçalara

bölmesiyle küçüldüğinü hatırlattı. Türkiye’nin yeniden Batılı ülkeler

tarafından bölünmenin korkusunu yaşadığını, onun için bazen aşırı

tepki verdiğine dikkat çekti.

SÜREKLİ TÜRKİYE'YE VURMAYA SON VERELİM

Fransız gazeteci, batıdaki Türkiye’ye yönelik tutumları da sert

şekilde eleştirerek, Sistematik olarak sürekli Türkiye’ye vurmaya bir

son verelim.”’ifadelerini kullandı.