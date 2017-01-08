'PKK Türkiye için varoluş meselesidir'

Fransa devlet televizyonu France 5’de yayınlan Dans L’Air programına
L’Opinion Gazetesi yazarı Fransız gazeteci Jean-Dominique Merchet’in
sözleri damgasını vurdu.
Fransa'da Türkçe yayın yapan Arti33.com'un haberine göre DAEŞ’in
Türkiye’yi neden hedef aldığının konuşulduğu programda, Türkiye’ye
yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Merchet, ”Fransa’da Türkiye
hakkında kötü konuşmaktan zevk alıyoruz. Sürekli Türkler kötü demeye
bir son verelim. Bu doğru değil.” ifadelerini kullandı. Sunucunun
”Türkiye’ye yönelik eleştiriler haksız mı?” sorusuna ise, Merchet
”Evet biraz haksız” cevabını verdi.
TERÖR MAĞDURU TÜRKİYE İLE DAYANIŞMAYI GÖSTERMEDİK
Türkiye’nin bugün terör mağduru olduğuna dikkat çeken Merchet,
Reina’da yaşanan terör saldırısının Bataclan ile aynı olduğuna dikkat
çekti. Ancak Fransa’da idareciler ve toplumun Fransa ile aynı
mağduriyeti yaşayan Türkiye ile yeterli dayanışmayı göstermediğine
vurgu yaptı.
TÜRKİYE İÇİN VAROLUŞ MESELESİ
Türkiye’nin terörle yaptığı mücadelesine de açıklık getiren Fransız
gazeteci, PKK meselesinin Türkiye için varoluş meselesi olduğunu
söyledi. PKK’nın kazanmasının Türkiye’yi sarsabileceği uyarısında
bulundu.
EMPERYALİST GÜÇLER OSMANLI'YI PARÇALARA BÖLDÜ
Jean-Dominique Merchet, yeni bir ülke olan Türkiye’nin bir asır önce
Fransa, İngiltere gibi emperyalist güçlerin Osmanlı'yı parçalara
bölmesiyle küçüldüğinü hatırlattı. Türkiye’nin yeniden Batılı ülkeler
tarafından bölünmenin korkusunu yaşadığını, onun için bazen aşırı
tepki verdiğine dikkat çekti.
SÜREKLİ TÜRKİYE'YE VURMAYA SON VERELİM
Fransız gazeteci, batıdaki Türkiye’ye yönelik tutumları da sert
şekilde eleştirerek, Sistematik olarak sürekli Türkiye’ye vurmaya bir
son verelim.”’ifadelerini kullandı.