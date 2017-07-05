PKK: Türkiye harekata başladığı an...

PKK'nın Suriye kolu olan PYD’nin Eş Başkanı Salih Müslim, Türkiye’nin Afrin operasyonu hakkında yeni açıklamalarda bulundu...

PYD’ye yakın Ronahi kanalına konuşan Salih Müslim, “Amerika ve Rusya, Türkiye’nin Afrin operasyonunu durdurma noktasında bize yardım etmediği takdirde Menbiç’i teslim ettiğimiz gibi Afrin şehrini de Suriye rejimine teslim ederiz.” ifadeleri kullandı.

Türkiye’nin Afrin’e gerçekleştireceği operasyonun durdurulması için Amerika ve Rusya’ya müdahale çağrısında bulunduklarına dikkat çeken Salih Müslim, Amerika ve Rusya çağrılarımıza uymadığı takdirde Afrin’i Suriye rejimine teslim edeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Afrin’i Suriye rejimine teslim ederek Türkiye’nin önünü keseceğiz. Çünkü bu topraklar Suriye topraklarıdır. Türkiye’nin Suriye topraklarından bir avuç bile işgal etmesine müsaade etmeyeceğiz.”