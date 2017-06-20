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PKK, Suriye-Türkiye sınırında ilerlemeye çalışıyor

Suriye-Türkiye sınır hattındaki Suriye topraklarının büyük bölümünü işgal eden PKK/PYD, kalan bölgede ilerlemek için saldırılarını yoğunlaştırdı.

20 Haziran 2017 Salı 00:35
PKK, Suriye-Türkiye sınırında ilerlemeye çalışıyor

Suriye'deki askeri muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam'ın Halep'in Daret İzze ilçesi komutanı Ebu Selahaddin, terör örgütü PKK/PYD'nin Daret İzze'ye yönelik saldırılarının hedefinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava sınır kapısını ele geçirmek olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK/PYD, Halep'in batı kırsalında ilerlemek için muhaliflerin kontrolündeki Daret İzze ilçesine aralıklarla saldırılar düzenliyor.

Ahraru'ş Şam'ın Daret İzze'deki saha komutanı Ebu Selahaddin AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/PYD'nin Cindiris beldesi ve Afrin bölgelerini gören Daret İzze'deki Seman kalesini ele geçirmeyi amaçladığını vurguladı.

Ebu Selahaddin, Daret İzze'nin stratejik bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Böylece tüm bölgeyi üstten gören tepeyi ele geçirip büyük bir alana hakim olmak istiyorlar." diye konuştu.

Daret İzze'nin iki büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Ebu Selahaddin, "İlk olarak Daret İzze, PYD'nin kamplarını ve sözde karargahlarını gören bir yer. İkincisi ise bu bölgenin çok yüksek olması yüzünden örgüt burayı ele geçirirse muhaliflerin kontrolündeki alanları rahatlıkla izleyebilirler." değerlendirmesini yaptı.

"PYD, Suriye-Türkiye sınırını ele geçirmek istiyor"

Ebu Selahaddin, "Eğer PYD ilçeyi ele geçirirse maalesef muhaliflerin kontrolündeki büyük bir kesimi el geçirmiş olacaktır. PYD, Suriye-Türkiye sınırını ele geçirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün muhaliflerin kontrolündeki sınır bölgelerine saldırmasına ilişkin Ebu Selahaddin, "PYD, Suriye-Türkiye sınır hattında ilerleyerek, Babül Hava sınır kapısını ele geçirmek istiyor." dedi.

"PYD'nin Rakka'dan sonraki ana hedefi İdlib olacaktır"

Ahraru'ş Şam komutanı Ebu Selahaddin, askeri muhaliflerin PKK/PYD mensuplarının ilçeye sızmaya yönelik saldırılarına karşılık verdiğini söyledi.

PKK/PYD'nin sızma ve saldıranlarına hazırlıklı olduklarını belirten Ebu Selahaddin, "Geçen günlerde çatışmalar sonucu şehitler verdik. Tam sayı veremesem de onlardan çok sayıda teröristi öldürdük." diye konuştu.

Ebu Selahaddin, "PYD'nin bırakıp kaçtığı noktalardaki boş kovanlarda gördüklerimiz M16 silah kovanlarıydı yani ABD silahları. Saldırıyı püskürtmemizin ardından Afrin'deki Rus askeri üslerinden teröristlerin geri çekilmesini kolaylaştıran top atışları yapıldı." şeklinde konuştu.

PKK/PYD'nin bölgedeki genişleme çabalarına ilişkin Ebu Selahaddin, "PYD'nin Rakka'dan sonraki hedefi İdlib olacaktır. Şu an elimizdeki savunma hatlarını silahlarla, tünellerle güçlendiriyoruz. Her şeye hazırlıklıyız." dedi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 00:35
  1. PYD PKK
  2. Ahraru'ş Şam
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 10 sa önce
    İzin VermeyinAlçaklara. Yok Edin.
  • CemCem10 sa önce
    Hedef Hatay
  • abdoabdo10 sa önce
    en sonrada sıra tc de tc sırasını bekliyor saf saf
  • Önce Vatan Önce Vatan 10 sa önce
    IRAK VE SÜRİYEDE GÖRDÜK TÜRKİYEDEKÜRTLERE GÜVENMEK İSTİYORUM. İNŞALLAH ERMENİ ÇETELERİGİBİ HAİNCEKATLİAMLAR YAPMAZLAR. ERMENİLERİNDE SONUNU 1915 DE OKUDUK
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