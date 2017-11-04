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PKK şokta! Terörist grubu imha edildi

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde İHA'lar tarafından tespit edilen 4 kişilik terörist grubu öldürüldü.

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:39
PKK şokta! Terörist grubu imha edildi

Şırnak Bestler-Dereler Bölgesi Miren Tepe mevkiinde İnsansız Hava Araçları ile (İHA) tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonla öldürüldü.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "04 Kasım 2017 günü ilimiz Bestler-Dereler Bölgesi Miren Tepe mevkiinde BTÖ mensuplarına ait sığınak bulunduğu bilgisi alınmış olup, İHA ile sığınağa giriş çıkış yaptığı tespit edilen 4 BTÖ mensubu saat 11.48'de icra edilen hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilerek sığınak imha edilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir" denildi

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 13:39
  1. Şırnak Bestler-Dereler
  2. İHA
  3. PKK
  4. terörist
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