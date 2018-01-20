PKK şokta! Havadan takip, karadan operasyon

Gelirinin büyük bir kısmını terör örgütü PKK'ya aktaran, sigara, akaryakıt ve göçmen kaçakçığı yapan bir şebekeye yönelik İstanbul merkez olmak üzere 5 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında şebeke lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 39 kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı.

3 AYAKLI ŞEBEKE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Haziran ayında, terör örgütü PKK'nın gelir elde ettiği sigara kaçakçılarına operasyon düzenlemiş ve çok sayıda kaçakçıyı gözaltına almıştı. Sorgulanan kaçakçıların ifadelerinden, 3 ayak halinde çalışan ve sigara, akaryakıt ve göçmen kaçakçığı yapıp terör örgütü PKK'ya kaynak aktardığı belirlenen şebekenin üyeleri teknik ve fiziki takibe alındı.

GEMİLERLE GETİRİP, TEKNELERLE TAŞIYARAK DEPOLUYORLAR

Yapılan takip ve izlemelerde sigara kaçakçılığı ayağında bulunan şebeke üyelerinin gemilerle getirdiği kaçak sigaraları teknelerle İstanbul kıyılarına taşıyıp ardından yüklediği kamyonlarla başta Küçükçekmece Kanarya ve Sultangazi Gazi mahallesinde bulunan depolarda depoladıkları tespit edildi.

BOĞAZ AÇIKLARINDAKİ GEMİLERDEN TEKNELERE NAKİL

İnsan kaçakçılığı ayağında bulunan şebeke üyelerinin ise otobüslerle getirilen kaçak göçmenleri minibüslerle sınıra taşıdığını tespit eden kaçakçılık ekipleri, şebekenin kaçak akaryakıt ayağında bulunan üyelerininde, kaçak sigara ayağında bulunan üyeler gibi, gemilerle getirilen akaryakıtı Boğaz açıklarında teknelere yükleyip kıyıya taşıyıp ardından yüklenen tankerler aracılığıyla müşterilerine ve depolarına ulaştırdıkları belirlendi.

ŞEBEKE ELEBAŞI VE 3 YARDIMCISI

Tespitlerin ardından harekete geçen kaçakçılık ekipleri, şebeke üyelerine yönelik olarak 5 ilde 50 adrese dün eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında şebeke lideri B.E. ile 3 ayrı ayaktan (sigara, akaryakıt ve insan kaçakçılığı) sorumlu yardımcıları Y.I, M.C.D ve A.S.nin bulunduğu 39 şebeke üyesini yakalayarak gözaltına aldı.