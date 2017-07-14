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'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen HDP'li Abdullah Zeydan'a hapis cezası

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' tehdidiyle gündeme gelen HDP'li Abdullah Zeydan, "örgüte yardım yataklık ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

14 Temmuz 2017 Cuma 13:05
'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen HDP'li Abdullah Zeydan'a hapis cezası

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada "örgüte yardım yataklık ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR"

Zeydan, "Eğer PKK Türkiye’yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK’nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar" demişti.

HABERTÜRK

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 13:05
  1. HDP
  2. Abdullah Zeydan
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