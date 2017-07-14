'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen HDP'li Abdullah Zeydan'a hapis cezası
'PKK sizi tükürüğüyle boğar' tehdidiyle gündeme gelen HDP'li Abdullah Zeydan, "örgüte yardım yataklık ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.14 Temmuz 2017 Cuma 13:05
HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada "örgüte yardım yataklık ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR"
Zeydan, "Eğer PKK Türkiye’yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK’nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar" demişti.
HABERTÜRK