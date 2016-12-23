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PKK sivilleri neden katlediyor?

Senelerdir çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden yüzlerce masumu öldürdüler. O kanlı tarihlerinde bakın hangi nefret suçları, hangi katliamlar var..

Eklenme: 23 Aralık 2016, 12:00
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Etiketlerpkk sivil katliampkk
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