PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve yaralılar var

Siirt' in Baykan ilçesi'nde teröristlerin sivil araca düzenlediği silahlı saldırıda araç içerisinde bulunan bir asker şehit oldu, 2 kişi yaralandı.

BEYTÜŞŞEBAP'TA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Beytüşşebap kırsalında taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ikisi kadın altı terörist öldürüldü.