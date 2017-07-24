PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve yaralılar var
Siirt' in Baykan ilçesi'nde teröristlerin sivil araca düzenlediği silahlı saldırıda araç içerisinde bulunan bir asker şehit oldu, 2 kişi yaralandı..24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:57
Siirt' in Baykan ilçesi'nde teröristlerin sivil araca düzenlediği silahlı saldırıda araç içerisinde bulunan bir asker şehit oldu, 2 kişi yaralandı.
BEYTÜŞŞEBAP'TA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Beytüşşebap kırsalında taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ikisi kadın altı terörist öldürüldü.