PKK sınırımızın dibinde sözde ordu kurdu!

YENİAKİT.COM.TR - Kuzey Suriye'deki 'terör koridoru projesi'ni çöpe gönderecek Bab operasyonunun başarılı gittiğini gören PKK, Afrin-Tel Rıfat hattına silah yığmaya başladı.
Terör örgütünün sözde Afrin kantonuna destek, başta ABD olmak üzere Almanya, Hollanda, Esad rejimi ve İran'dan giderken, terör örgütü Afrin'de profosyonel ordu kurmaya başladı.
İşte o fotoğraflar;
Terör örgütünün giydiği kıyafetler ve silahların ABD tarafından temin edildiği tahmin ediliyor.
Terör örgütü PYD/PKK Amonans dağları üzerinden Hatay'a sevkiyat yaptığı daha öncede basına yansımıştı.
hatırlanacağı üzerine 14 Ağustos 2015 tarihinde Adana'nın merkez Sarıçam İlçesi’nin Yeşiltepe Mahallesi’ndeki çöp ve moloz dökme alanında Milan füzesi kartuşları bulunmuş, araştırmalar sonucunda Füze kartuşlarının Afrin'de konuşlu PKK teröristlerinden bölgeye geldiği anlaşılmıştı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr