'PKK Sincar'dan çekilecek'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, hükümete yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli Rudaw Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "PKK'nın Sincar'dan çekilmesine ilişkin örgütten olumlu yanıt aldık. Sadece çekilme mekanizmasını konuşmak kaldı." dedi.

Musul'un Sincar ilçesi Asayiş Sorumlusu Kasım Derbo, birkaç gün önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekileceğini, PKK'lı teröristlerin şimdiden hazırlık yapmaya başladığını belirtmişti.

Derbo, Sincar'dan, sadece Kandil'den gelen PKK'lılar ile Suriye'den gelen YPG'lilerin çekileceğini ifade ederek, "Hepsi Türkiyeli ve Suriyeliler. Bu yüzden bu iki grup Şengal'den çekilecek." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sincar ile ilgili, "Bölücü terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Yezidileri de bahane olarak kullanarak kendine konum elde etmeye çalışıyor. Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasına asla müsaade etmeyiz." açıklamasında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, PKK'nın Irak'ta yapılanmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar. Uluslararası haklarımızı kullanacağız, PKK'nın Irak'taki yapılanmasına aktif müdahale edeceğiz." diye konuşmuştu.