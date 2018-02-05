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PKK sığınağından çıkanlar şoke etti

Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanılığı’na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, 5 sığınak içerisinde 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel döküman ele geçirildi. Sığınaklardan birinde örgüt üyelerinin izlediği bir de televizyon olduğu belirtildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 00:59
PKK sığınağından çıkanlar şoke etti

Güvenlik güçlerinin ele geçirdiği 5 sığınakla ilgili Tunceli Valiliği’nin yaptığı yazılı açıklamada;

"İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, teröristlere ait 5 adet sığınak içerisinde; 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet büyük tüp, 1 adet piknik tüpü, 5 adet gaz lambası, 20 adet büyük el feneri, 2 adet gemici feneri, 210 çift mekap ayakkabı, 2 adet mont, 210 adet örgütsel kitap, 5 adet hızar motoru, 100 adet hızar ağzı, 2 çift spor ayakkabı, 230 adet ampul, 1 adet kamera, 5 adet kamera kaseti, 4 adet ses kayıt cihazı, 1 adet TV, 1 adet radyo, 26 adet ses kayıt kaseti, 50 adet çakmak gazı, 2 adet kamuflaj elbise, 1 adet çadır, 10 kg çivi, 1 top branda, 1 top sera naylonu, 2 top naylon, 8 adet mont (askeri), 8 adet parke (askeri), 600 adet diş fırçası ve macunu, 700 çift eldiven, 300 adet bere, 100 adet pantolon, 100 adet tişört, 50 adet termal içlik, 20 bin adet tütün kağıdı, 600 adet kalem, 100 adet not defteri, 300 adet çakmak, 4 adet uyku tulumu, çok miktarda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 00:59
  1. tunceli

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