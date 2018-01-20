PKK sevici ülkeler ne kadar rahatsızsa o da bir o kadar rahatsız… ‘Afrin’e girmeyin!’

CHP’li Özkan terör örgütü PYD’ye düzenlenecek operasyonda hava unsurlarının kullanılmaması gerektiği söylerken operasyonun Türkiye'ye bir şey kazandırmayacağını söyledi.

Türkiye uzun süredir Terör örgütü PKK/PYD konusunda ABD'yi uyarıyor. ABD'nin bu konuda verdiği sözleri tutmayarak PYD'ye desteğini sürdürmesi ve son olarak terör örgütünü düzenli orduya çevirme planı bardağı taşıran son damla oldu.

BİR ŞEY KAZANDIRMAZ

Halk Tv’de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında Afrin operasyonunu değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı bu kadar büyük tehlike karşısında bile halen terör örgütü PYD'ye yapılacak operasyonla bir şey elde edilemeyeceğini söyledi.

HAVA OPERASYONU OLMAMALI

Özkan, operasyonun Türkiye’ye bir şey kazandırmayacağını ifade eden Özkan “Bu tür bir operasyon mücadelesiyle herhangi bir şey elde edemeyiz. Genel başkanımızın dediği gibi hava unsurlarımızın katılacağı bir operasyon olur da … Böyle bir karar verilirse ama ben verilmemesi taraftarıyım. Açıkça altını çizerek söylüyorum.” dedi.

ABD VE RUSYA’YA GİDİN

“Karşımızda ABD ve onun müttefikleri vardır. Biz bu tür operasyonlarla buradan herhangi bir şey kopartamayız. Ama biz eğer geçmişte yaptığımız diplomasiyi sonuna kadar kullanırsak çocuklarımız boş yere şehit düşmez. Burada bu savaşa girmeden önce barışın bütün enstrümanlarını kullanmalıyız. Gidin Rusya’ya gidin ABD’ye konuşun.”