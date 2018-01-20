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PKK sevici ülkeler ne kadar rahatsızsa o da bir o kadar rahatsız… ‘Afrin’e girmeyin!’

CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan, Halk TV'de skandal açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 09:35
PKK sevici ülkeler ne kadar rahatsızsa o da bir o kadar rahatsız… ‘Afrin’e girmeyin!’

CHP’li Özkan terör örgütü PYD’ye düzenlenecek operasyonda hava unsurlarının kullanılmaması gerektiği söylerken operasyonun Türkiye'ye bir şey kazandırmayacağını söyledi.

Türkiye uzun süredir Terör örgütü PKK/PYD konusunda ABD'yi uyarıyor. ABD'nin bu konuda verdiği sözleri tutmayarak PYD'ye desteğini sürdürmesi ve son olarak terör örgütünü düzenli orduya çevirme planı bardağı taşıran son damla oldu.

BİR ŞEY KAZANDIRMAZ

Halk Tv’de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında Afrin operasyonunu değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı bu kadar büyük tehlike karşısında bile halen terör örgütü PYD'ye yapılacak operasyonla bir şey elde edilemeyeceğini söyledi.

HAVA OPERASYONU OLMAMALI

Özkan, operasyonun Türkiye’ye bir şey kazandırmayacağını ifade eden Özkan “Bu tür bir operasyon mücadelesiyle herhangi bir şey elde edemeyiz. Genel başkanımızın dediği gibi hava unsurlarımızın katılacağı bir operasyon olur da … Böyle bir karar verilirse ama ben verilmemesi taraftarıyım. Açıkça altını çizerek söylüyorum.” dedi.

ABD VE RUSYA’YA GİDİN

“Karşımızda ABD ve onun müttefikleri vardır. Biz bu tür operasyonlarla buradan herhangi bir şey kopartamayız. Ama biz eğer geçmişte yaptığımız diplomasiyi sonuna kadar kullanırsak çocuklarımız boş yere şehit düşmez. Burada bu savaşa girmeden önce barışın bütün enstrümanlarını kullanmalıyız. Gidin Rusya’ya gidin ABD’ye konuşun.”

 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 09:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Amet TanerAmet Taner54 dk önce
    Birisi sende onun deaş soyundansın, bu sabahki operasyon acıttımı? Ahmak küffar müslümanlara acırmı. Kafirden ancak kafirler ve onların usakları aman diler. Karadan desteklenmden yapılan hava harekatı sadece maddi kayıp ve kuru gürültü. Bu vahim günlerde bile hainlerle ve düsmanlarla aynı safta olan şerefsizleri millet elbet hesabını soracak. Madem ırkçı kürtçü değilsin neden suriyeli diğer etnik gruplar Turkiyeye kaçıyor? Binlerce insan neden ölüyor. Suriyede her şey sütlimansa terkedin burayı. ABD sizi çokmu seviyor, yoksa israilin korumacılığı için mi sizi örgütlüyor. Kullanıldığınmızı anlıyamıyorsunuz.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu54 dk önce
    "BİRİSİ" yazdıkların genel olarak doğru. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi meşru bağımsızlığını korumak için savunma amaçlı bir harekete girişiyor. Senin bahsettiğinle hiç alakası yok. Siyonistlerin empeyslist hedeflerine ulaşmak için teröristlerini gözlerin görmüyormu, konuşulanları duymuyormusun, buna bir cümlen yokmu? Oyle ise sen de hainsin
  • ihsanihsan58 dk önce
    bunlar ermeni ..... olsa gerek
  • vatanımvatanım59 dk önce
    birisi 1984 den buyana oradaki omaları silahlandırıp türkiyenin senin gibi öküzlerin parasını hırıstiyan alemine yolayan sonta benim maşım yetmiyo avrupalı şöyle zengin böyle rahat diyecen sonra ırkçılık diyecen senin gibilerin kime çalıştığınınınhainaz aklın varsa bu yapılanlar kimin işine yaradığını düşün ölmeden bu dediklerini yaşayarak öğrenesin birisi eskiden helak ediyordu şimdi zalimi senin gibi ççok bilmişlerin desini aldırıyo o mal müslümanı hayatın insanların senin gibi içerden nası kandırdığının dersini gösteriyo
  • naso 2023naso 20231 sa önce
    tunca toskay ağa .. TRT müdürü iken nasıl milletvekili oldun hacım. yağladığın CHP mi yardım etti...
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    13 Kasım 1918 de olduğu gibi İngilize Selam duranlar herzaman olacak!Bize CİHAD ve ŞEHADET AYETLERİNE İMAN eden Milyonlar yeter. Korkaklar ve Emperyalistlere Selam duranlarla işimiz olmaz
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    13 Kasım 1918 de olduğu gibi İngilize Selam duranlar herzaman olacak!Bize CİHAD ve ŞEHADET AYETLERİNE İMAN eden Milyonlar yeter. Korkaklar ve Emperyalistlere Selam duranlarla işimiz olmaz
  • SelcukluSelcuklu1 sa önce
    İrkci olan biri kafir olmaz gunahkar olur. Din comlekci camuru degil ondan istedoginizi elde edesiniz. Allahin dini hakkinda konusmak ehliyet ister haddinizi bilin. Ayrica korkaklar ve dusmanlarla isbirligi yapanlar kendi vataninin hayinidirler biline.
  • Sahin MustafaSahin Mustafa1 sa önce
    .....böyle d...muzlari haber yapmayin.bunlarin ne dusundugu umrumuzda bile degil.
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