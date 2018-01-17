Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK sevici Figen CHP'li Kaftancıoğlu'na destek verdi

HDP'lilerin kalbini kazanan Kaftancıoğlu'na Kandıra Cezaevi'nden tebrik ve dayanışma mektubu geldi: Arkandayım Canan.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:43
PKK sevici Figen CHP'li Kaftancıoğlu'na destek verdi

CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal tweet'lerinin ardından hakkında "CHP'nin Figen'i" yorumları yapılmıştı.

HDP'lilerin "Çirkin saldırılara maruz kalıyor." diyerek sarıldığı Canan Kaftancıoğlu'na son destek ise Kandıra Cezaevi'nden geldi.

Figen Yüksekdağ gönderdiği mektupta, "Kutluyorum, başarılar diliyorum, dayanışma duygularımı iletiyorum." dedi.

HDP'li Figen Yüksekdağ'ın mektubu:

"TÜM KADINLARIN BAŞARISI VE KAZANIMI"

"Sayın Canan Kaftancıoğlu’nu göreve seçilmesi dolayısıyla kutluyor, görevinde başarılar diliyorum. Bu tüm kadınların başarısı ve kazanımıdır.

"LİNÇ KAMPANYASI, KORKU VE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN ÜRÜNÜ"

Kaftancıoğlu’nun çalışmalarının, kadın mücadelesine de değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Kaftancıoğlu’na yönelik geliştirilen linç kampanyası, kadın ve insan hakları mücadelesinin başarısı karşısındaki korku ve tahammülsüzlüğünün ürünüdür. Ama kadınlar bu çirkin saldırılar karşısında direnecek güce ve başaracak kararlılığa sahiptir.

İnsan hakları mücadelesinden gelmiş bir siyasetçi, Türkiye’deki hak ve özgürlükler mücadelesinin başarı çıtasını yükseltecektir.

"DAYANIŞMA DUYGULARIMI İLETİYORUM"

Sevgili Canan Kaftancıoğlu’nun haklıların ve mağdurların gücünü en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, kendisine dayanışma duygularımı iletiyorum.''

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:43
  1. Canan Kaftancıoğlu
  2. CHP
  3. CHP Genel Başkanı
  • AdemAdem20 dk önce
    Bu destekçinin  pekaka daya mıştı yanlış hatırlamıyorsam, beraber dayatırlar artık.
  • hakangem@hotmail,com[email protected],com39 dk önce
    Bunlar serefsiz serefsiz su katilmamis serefsiz vatan hainleri
  • MilletMillet48 dk önce
    Belli ki kankiler CHP ye hayırlı olsun :Bu durumu Chp li aydınlar kabul ediyorsa bizim için sıkıntı yok
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

YouTube'dan para kazanmak artık daha zor!
  1. YouTube'dan para kazanmak artık daha..
  2. Böbrek ameliyatını artık "cep"ten..
  3. FETÖ'cü savcının itirafları diğer..
  4. WhatsApp'tan 'en az 10 kişiye gönder'..
  5. Yeni görüntülendi... Tam 3 katrilyon...
  6. Terör örgütüne kötü haber
  7. Terör örgütü DEAŞ saldırıya geçti
  8. Cumhurbaşkan acı haberi MGK..
  9. Hapşırırken kendini tuttu, boğazı..
  10. Güney Halep'ten saldıracaklar
  11. Kurumsal yönetimde büyük ödül bir kez..
  12. ABD 65 milyon doları kestiğini açıkladı
  13. Wikipedia'dan Açıklama: Türkiye'yi..
  14. Kahreden kazadan ilk görüntü geldi!
  15. ABD'den terör örgütüne özel şemsiye
  16. Apple evden çalışacak eleman arıyor
  17. Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü
  18. Yardımcı doçentliğin kaldırmasına..
  19. Sıkıştığı yerden 2 saatte çıkarıldı
  20. Almanya'dan Türkiye açıklaması!
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
İşte yılın ilk seçim anketi
İşte yılın ilk seçim anketi
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…