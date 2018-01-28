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PKK sevici Deniz Naki Türkiye'ye dönmeyecekmiş!

Almanya'da otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan PKK yanlısı Amedsporlu 'sözde' futbolcu Deniz Naki, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını açıkladı.

28 Ocak 2018 Pazar 14:03
PKK sevici Deniz Naki Türkiye'ye dönmeyecekmiş!

Amedspor'un PKK sevici oyuncusu Deniz Naki, Almanya'da otobanda seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonrası, sözde"yoğun güvenlik kaygısı" nedeniyle Türkiye'ye dönmeme kararı aldı.

DW Türkçe'nin terörist destekçisi Naki'nin avukatı Stephan Kuhn'un, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamadan aktardığına göre, Kuhn, Naki'nin, ailesinin ve çevresinin kararı doğrultusunda Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile olan sözleşmesini bitireceğini ve Almanya'da kalacağını söyledi. Avukat Kuhn, Naki'nin gelecek planlarına yönelik ise açıklama yapmadı.

28 yaşındaki sözde 'futbolcu', 7 Ocak gecesi Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Düren yakınlarında otobanda seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

Amedspor'da forma giymeden önce Almanya'nın FC St. Pauli ve SC Paderborn takımlarında da oynayan terörist sevici Naki, Türkiye'de hedef haline getirildiğini iddia etmişti.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 14:03
  1. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü
  2. Deniz Naki
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