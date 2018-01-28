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PKK sevici Deniz Naki disipline sevk edildi!

Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Deniz Naki, "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

28 Ocak 2018 Pazar 18:14
PKK sevici Deniz Naki disipline sevk edildi!

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki, sosyal medyadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın aleyhinde yaptığı video paylaşımı nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan TFF Hukuk Müşavirliği'nce 28.01.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu şöyle:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki'nin çeşitli internet sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle 'ayrımcılık ve ideolojik propagandası' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 18:14
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