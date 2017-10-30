PKK sempatizanları rahat durmuyor! Yine ortalığı karıştırdılar

Belçika’da geçtiğimiz gün PKK sempatizanları Anvers şehrindeki Türk mahallesini basıp Türklere saldırmıştı. Saldırının ardından birçok Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. 10’dan fazla yaralının olduğu saldırıda polis araya girip vatandaşları sakinleştirmişti.

MAHALLEDEN KOVDULAR

Dün gece tekrar Türk mahallesine gelen PKK sempatizanları yine Türk vatandaşlarını kışkırtıp slogan attı. Toplanan Türkler PKK sempatizanlarını mahalleden kovdu. Kalabalık sakinleştirilemeyince polis özel harekatı araya girdi. 40’tan fazla Türk vatandaşı sorguya alınırken, kavgada 1’i polis 4 kişinin yaralı olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, “Dış ülkede yaşanan bir sorunun bizim ülkemizde bu kadar olay çıkarmasını kınıyorum, bu olaylar yüzünden şehrimizin güvenliği ve huzuru tehlikede” dedi. De Wever, Anvers şehrinde 1 hafta boyunca grup halinde dolaşma yasağı getirmişti.

İHA