PKK safında savaşan ingiliz öldürüldü

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, ailesine “Türkiye’ye tatile gidiyorum.” diye yalan söyleyerek İngiltere’den ayrılıp Suriye’ye giden 20 yaşındaki İngiltere vatandaşı Ryan Lock, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin saflarında savaşırken öldü.

2004’ten beri DAEŞ’in elinde olan ve örgütün “fiilî başkenti” olarak bilinen Rakka’nın kuşatılması için başlatılan operasyon kapsamında Caber köyünün yakınlarında bir çatışmaya giren Lock’un, bugüne dek hiç askerî eğitim almadığı ve İngiltere’de aşçılık yaptığı da belirtildi.

PYD/YPG’den Lock’un ailesine gönderilen mektupta ise 21 Aralık 2016’ta İngiltereli militan Lock’la birlikte dört diğer militanın da Caber köyünde öldüğü ifade edildi.

“Altı Ay İçinde Döneceğim” Demişti

İngiltere’den ayrılırken ailesine yalan söyleyen Lock, 31 Ağustos’ta Facebook hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

“Rojava’ya gidiyorum. Türkiye’ye gitme konusunda yalan söyledim. Kusura bakmayın, herkesten gizledim. Hepinizi seviyorum. Altı ay içinde döneceğim.”

Bu arada Lock, 24 Kasım’da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ise Suriye’ye hava operasyonları düzenlediği için Türkiye ve Türkiyeli siyâsetçilere yönelik ağır ifadeler kullanmıştı.