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Terör örgütü PKK Rusya'ya yalvardı: AK Parti ile MHP...

AK Parti ile MHP'nin PKK'yı bitirmek için ortak hareket ettiğini söyleyen Bese Hozat, Türkiye'ye yardımın kesilmesi gerektiğini söyledi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:00
Terör örgütü PKK Rusya'ya yalvardı: AK Parti ile MHP...

Yaz aylarının gelmesiyle terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar arttı.

Örgütün yıllardır girilmeyen inlerine tek tek giren Mehmetçik, teröristlere büyük darbeler vurdu.

KÖŞEYE SIKIŞTILAR

Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı başarılı operasyonlardan sonra açıklama üstüne açıklama yapıyor.

AK PARTİ-MHP PKK'YI BİTİRECEK

AK Parti ile MHP'nin örgütü bitirmek için bir araya geldiğini savunan Bese Hozat, Rusya'nın bu ittifaka destek vermemesini istedi.

RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Teröristbaşı, Rusya'nın güvenilir Kürtlere destek sağlaması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:00
  1. AK Parti ile MHP
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