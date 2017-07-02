PKK, Rakka'da ağır kayıplar veriyor

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, terör örgütü DEAŞ kenti kuşatma altına alan PKK/YPG teröristlerine karşı saldırılar düzenliyor.

Kent merkezinin doğu ve batısındaki farklı bölgelerde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen karşı saldırılarda terör örgütü YPG'ye çok sayıda kişinin öldüğü aktarılıyor.



terör örgütü DEAŞ'in özellikle keskin nişancı ve ağır silah operasyonlarıyla bölgedeki terör örgütü YPG hedef aldığını aktaran kaynaklar, örgütün son günlerde düzenlediği saldırıların sayısında bir artışın olduğuna dikkati çekiyorlar.