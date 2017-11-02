PKK/ PYD/YPG’nin hareket alanı daralıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA - Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) güç kaybetmesiyle, sırtını IKBY’ye dayayan bölücü terör örgütleri PKK/PYD/YPG paniklemeye başladı. Bağdat yönetimi, "Kerkük'teki PKK varlığı savaş ilanıdır" açıklamasından sonra Kerkük ele geçirilmişti. 45 gündür Irak Habur sınır kapısında devam eden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Irak ordusu askerleri tarafından yürütülen tatbikat, İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın Barzani’ye bağlı peşmerge güçlerinden tek kurşun atmadan devralınmasıyla devam etti. Mehmetçik ve Irak askerleri önceki gün ellerinde Türk ve Irak bayrakları ile Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ve 2. Ordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Metin Temel komutasındaki askerler İbrahim Halil Sınır Kapısı’na geçtiler. Peşmerge bayraklarının yanına Türk ve Irak bayrakları göndere çekildi. Bu gelişmeler sırasında Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY’nin özerkliğinin son bulacağını belirten bir açıklamada bulundu. El-İbadi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin özerkliğinin son bulacağını, peşmerge güçlerinin de ya Irak ordusunun bir parçası haline geleceğini ya da bölgede küçük bir yapıya dönüştürüleceğini açıkladı. İbadi, peşmerge güçlerinin kontrolü altında bulunan ve Türkiye-Irak arasında yer alan tüm sınır geçişlerinin kontrolünün Bağdat’a devredilmesi gerektiğini söyledi.



ÜÇLÜ OPERASYON KAPIDA



Öte yandan, bölücü terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta sırtını dayadığı Barzani’nin güç kaybetmesi örgütü sıkıntıya sokmaya başladı. Özellikle terör örgütünün kuzey Irak’ta bulunan Haftanin, Metina, Zap, Gare, Avaşin, Harkuk ve Kandil kampları Barzani yönetimindeki peşmergenin kontrolü altındaydı. Irak Anayasası’na aykırı olarak yapılan referandum sonrası, İsrail hariç, ABD’nin de içinde bulunduğu ülkeler bu referandum kararını tanımadı. Barzani’ye referandumu iptal etmesini isteyen ülkelerin bu açıklamasının ardından Bağdat yönetimi, tüm sınır kapılarını ve havaalanlarını Bağdat yönetimine teslim etmesini istedi. Dün İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın Bağdat yönetimine teslim edilmesinin ardından, terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri Barzani’yi hedef alan açıklamalarda bulunurken, örgüte yakın ajanslar da Barzani yönetimini eleştiren açıklamalara yer verdiler. Peşmerge yöneticileri birbirlerini suçlarken, terör ve strateji uzmanları, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin hareket alanlarının daraldığını söyledi. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ankara-Bağdat arasında yapılan görüşmelerde, Bağdat yönetiminin terör örgütü PKK’nın kış yapılanmasına izin verilmeyeceğini, İran‘ın da destek vereceği üçlü operasyonla terör örgütlerinin bölgeden temizleneceğine işaret ettiler.