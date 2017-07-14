PKK propagandası yaptığı iddia edilen müzik grubuna operasyon düzenlendi

Kars Kağızman’da düğünlerde PKK propagandası yaptıkları öne sürülen bir müzik grubunun 5 üyesi operasyonla gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, Kağızman’da ‘Grup İpek’ müzik grubu üyelerinin köylerde düğün ve müzikli merasimlerde aleni şekilde halka PKK/bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ele geçirilen hard disk, flaş bellek, DVD ve CD’leri inceledi. İncelemede, grubun üyeleri A.İ., R.İ., M.İ., E.İ. ve M.K.’nın PKK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri tespit edildi. Kağızman Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda 3’ü jandarma 1’i polis bölgesi olmak üzere 4 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli A.İ., R.İ., M.İ., E.İ. ve M.K. adreslerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikat başlatılırken dijital verilere el konularak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.