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PKK propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi gözaltına alındı.

PKK propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:51

Edinilen bilgiye göre, çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaştığı fotoğraf ve yazılarla hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden, hem de terör örgütünün propagandasını yapan işçi S.D., İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında tahkikat başlatılan S.D.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 
EtiketlerPKKEmniyet MüdürlüğüRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıBursaTayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKCKRecep TayyipCumhuriyet Başsavcılığıİnegöl
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:51
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