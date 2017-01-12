PKK propagandası yapan 4 asker gözaltında

14 şehit verdiğimiz Kayseri'deki terör saldırısından sonra başlatılan soruşturmada PKK propagandası yapan 4 asker gözaltına alındı.

PKK propagandası yapan 4 asker gözaltında
Eklenme: 12 Ocak 2017, 11:35
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17 Aralık tarihinde Talas Bulvarı'nda 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 14 asker şehit olmuş 55 asker ise yaralanmıştı.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Saldırı sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlarda 29 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 29 kişiden 6'sı haklarında yapılan sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.

4 ASKER DE PKK PROPAGANDASINDAN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren Terörle Mücadele ekipleri, 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda bulunan askerleri de incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 askerin çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüslerin güzergahı ile ilgili olarak bilgi sızdırmış olabileceklerinin değerlendirildiği bildirildi. Gözaltında bulunan 23 kişinin sorgusunun hala devam ettiği öğrenildi.

 
Etiketlerpkk17 Aralık
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