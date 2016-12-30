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PKK paşa paşa çekiliyor!

Terör örgütü PKK liderlerinden Murat Karayılan, Neçirvan Barzani'nin 'Gerekirse güç kullanırız" dediği Sincar bölgesinden çekileceklerini açıkladı

PKK paşa paşa çekiliyor!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 17:51
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Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Sterk TV’ye konuşan Murat Karayılan, Barzani’nin sözlerine atıfta bulunarak, “Zaten aramızda bir görüşme durumu söz konusudur. Biz aramızdaki bu tartışmaların sonuçlanmasıyla birlikte güçlerimizi çekeceğimizi zaten kendilerine açıkça söylemişiz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum” diye konuştu.

Neçirvan Barzani: Gerekirse güç kullanırız

Neçirvan Barzani, PKK’nın Sincar'dan (Şengal) çıkması gerektiğini ifade ederek, 'Gerekirse güç kullanmak zorunda kalırız' demişti.

Barzani, “Şengal halkı geleceğinden emin değil, bu yüzden kente geri dönmüyor. Şengal halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK’nın şunu anlaması lazım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Çekilme hazırlığı yapıyorlar

Musul'un Sincar ilçesi asayiş sorumlusu Kasım Derbo, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekilmek için hazırlık yapmaya başladığını iddia etti. Derbo, Sincar'dan sadece Kandil'den PKK ve Suriye'den gelen YPG'lilerin çekileceğini aktardı, "Hepsi Türkiyeli ve Suriyeliler. Bu yüzden bu iki grup Şengal'den çekilecek." diye konuştu.

Baskılara dayanamadı

PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı başta Erbil olmak üzere uluslararası düzeyde baskının oluşmasından sonra, örgütün çekilmek için hazırlıklara başladığını ileri süren Derbo, "Bizim gözlemlerimize göre Kandil ve ellerindeki bölgelere geçmek için Şengal'deki cephane ve silahlarını topluyor" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Müsaade etmeyiz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada PKK'nın Irak'ta yapılanmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar. Uluslararası haklarımızı kullanacağız, PKK'nın Irak'taki yapılanmasına aktif müdahale edeceğiz." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner ise PKK'nın Sincar'daki varlığına ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı. PKK'nın oradaki varlığını, uzlaşmanın önündeki ana engel olarak görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

 
EtiketlerMevlüt ÇavuşoğluMURAT KARAYILANPKKMUSULMark TonerTERÖR ÖRGÜTÜSTERK TVNEÇİRVAN BARZANİSİNCARKASIM DERBO
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