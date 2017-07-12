PKK operasyonunda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 25 kilogram esrar ve 228 bin 370 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hazro ilçesi kırsalında faaliyet yürüten ve bu bölgede bulunan yerleşim yerlerinde barınan PKK'lı teröristler ile iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan ve el yapımı patlayıcı imal edildiği değerlendirilen sığınak ve barınak alanlarının belirlenerek ve imha edilmesi amacıyla 10 Temmuz'da saat 20.00'den itibaren başlatılan "Şehit Jandarma Selçuk Acar-41 Özel Birlik Operasyonu"nun 11 Temmuz'da saat 17.00'de tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonda, Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe köyü sınırlarında yapılan aramada, toprağa gömülü ve üzeri taşlarla gizlenmiş bidon içerisinde kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 ateşleyici fitil, 1 metre uzunluğunda saniyeli fitil, ateşleyici fünye, 2 terörist kıyafeti ile giyim ve yaşam malzemeleri, Kocaköy ilçesinin Tepecik köyünde de 25 kilogram kubar esrar, 228 bin 370 kök Hint keneviri, ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Yasa dışı Hint keneviri ekimiyle ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin yakalanması için adli işlemlere başlanıldığı aktarılan açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve narkoterör ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.