Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK operasyonunda tarihi eser buldular!

Tunceli Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar sırasında Pertek kırsalında bir evde yapılan aramada, Ortaçağ dönemine ait devasa Pithos (hububat küpü) ele geçirildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:31
PKK operasyonunda tarihi eser buldular!

Tunceli Jandarma ekiplerince Pertek kırsalında yapılan aramalar sırasında ele geçirilen Pithos, dikkatlice bulunduğu evden alınarak kuruluş aşamasında olan Tunceli Kent Müzesi'nde sergilenene kadar Tunceli Kültür Turizm Müdürlüğünde muhafaza altına alındı.

Devasa Pithos’un ölçülerinin 95 cm karın çapı ve 145 cm boyu ile şuana kadar bölgede bulunan en büyük hububat küpü olarak kullanılan eser olduğu kaydedildi. 

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 17:31
  1. Tunceli
  2. pithos
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu
    1. Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu
    2. Galatasaray'da bir ayrılık daha
    3. Siyonistler kan dökmeye başladı
    4. Fransa'da daha önce görülmemiş grev
    5. ABD'den Katar açıklaması
    6. İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a..
    7. ''ABD'nin verdiği hiçbir planı kabul..
    8. Pazarlıkta anlaşamadığı emlakçıya..
    9. Terör yandaşları camilere saldırdı
    10. Deneme sürüşü faciayla son buldu!
    11. Terör örgütü PKK'dan Afrin'den yeni..
    12. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretlerine..
    13. Sözde bayram diye sokaklara böyle..
    14. Saraybosna ile Belgrad için düğmeye..
    15. O ülkede pazar gününe alışveriş yasağı..
    16. UGETAM, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi..
    17. ''Türklerin Avrupa'ya gaz sağlaması..
    18. Süper Mavi Kanlı Ay tutulması..
    19. Belçika 'en karanlık' dönemlerinden..
    20. Bu yıl rekora gidiyor... 2 milyonu..
    Türkiye'den müthiş atak!
    Türkiye'den müthiş atak!
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!