PKK operasyonunda tarihi eser buldular!
Tunceli Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar sırasında Pertek kırsalında bir evde yapılan aramada, Ortaçağ dönemine ait devasa Pithos (hububat küpü) ele geçirildi.31 Ocak 2018 Çarşamba 17:31
Tunceli Jandarma ekiplerince Pertek kırsalında yapılan aramalar sırasında ele geçirilen Pithos, dikkatlice bulunduğu evden alınarak kuruluş aşamasında olan Tunceli Kent Müzesi'nde sergilenene kadar Tunceli Kültür Turizm Müdürlüğünde muhafaza altına alındı.
Devasa Pithos’un ölçülerinin 95 cm karın çapı ve 145 cm boyu ile şuana kadar bölgede bulunan en büyük hububat küpü olarak kullanılan eser olduğu kaydedildi.