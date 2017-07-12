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PKK operasyonunda muhtar ve oğlu gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, bir muhtar ve oğlu gözaltına alındı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:20
PKK operasyonunda muhtar ve oğlu gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir muhtar ile oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen mahalle muhtarı Ö.Ç. ve oğlu M.Ç'nin evlerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

 

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:20
  1. Haliliye
  2. muhtar
  3. Şanlıurfa
  4. PKK/KCK
  5. Anadolu Ajansı
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