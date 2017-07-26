PKK o kentte tutuklamalara başladı...

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülke içindeki savaş sevebiyle yerinden olmuş ve Menbic'e göç etmek zorunda kalmış birçok kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında 7 kadının olduğunu da ifade eden kaynaklar, tutuklamaların keyfi olarak yapıldığını belirtiyor. PKK'nın Suriye kolu olan YPG örgütünün kaynakları ise, tutuklamaların "DEAŞ'e yardım eden" kişilere yönelik gerçekleştirildiğini iddia etti.

Öte yandan kent sakinlerinden edinilen bilgiye göre tutuklamaların yapıldığı esnada YPG güçleri hiçbir sebep göstermedi.

ABD tarafından desteklenen YPG güçleri 31 Mayıs 2016'da Menbic kentine yönelik saldırı başlatmış ve DEAŞ ile yaşanan yaklaşık 3 aylık çatışmaların ardından kentin tamamı YPG güçlerinin kontrolüne geçmişti.

ABD'nin DEAŞ ile mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, 'YPG Menbic'ten ayrılacak, Fırat'ın doğusuna geçecek' dediyse de ABD bu sözünü halen yerine getirmiş değil.

McGurk, resmi Twitter hesabı üzerinden 16 Kasım 2016'da yaptığı açıklama, "Dönüm noktası: DEAŞ sonrası güvenliği korumak için yerel birimlerin eğitiminin tamamlanmasının ardından tüm YPG birimleri Menbic'ten ayrılacak ve Fırat'ın doğusuna dönecek" demişti.

Mepanews