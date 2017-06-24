PKK o kenti Esed rejimine mi verecek?

Esed rejimi, DEAŞ'in ülkedeki başkenti konumunda olan Rakka'ya düzenlenecek saldırıyı yürüten PKK/YPG'nin, şehir ele geçirildikten sonra sonra kontrolünü kendisine teslim etmesini umuyor.



İzvestiya gazetesine konuşan Suriye rejimi milletvekili Saci Taama, "Demokratik Suriye Güçleri (SDG), daha önce kurtardığı bazı bölgeleri Suriye hükümetine teslim etti. Aynı şekilde, Kürtler Rakka'yı özgürleştirdikten sonra da burayı hükümet ve ordunun kontrolüne verecektir" dedi.

RAKKA KİME AİT OLACAK?

Rakka'nın kimin kontrolünde geçeceği, kentin ele geçirilmesine yönelik adımlar atıldığından beri belirsizliğini koruyor. PYD Rakka'nın, Mart 2016'da ilan ettikleri ancak uluslararası alanda kimsenin tanımadığı kuzeydeki federasyona dahil edilebileceğini belirtmişti. Ancak daha sonra, kararın kentte yaşayanlara ait olması gerektiği kaydedildi.

Bölgeden gelen haberlere göre SDG, Rakka'nın kontrolünü kent konseyine bırakabilir ve bu konsey Esed rejimine bağlılığını açıklayabilir.